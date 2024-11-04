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الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل مع كالياري 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل مع كالياري 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، لاتسيو يتعادل مع كالياري 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:55 مساءً - تعادل فريقا لاتسيو وكالياري بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح فريق لاتسيو أهداف المباراة مبكرا بعدما سجل بولاي ديا الهدف الأول بالدقيقة 2، وعند حلول الدقيقة 41 استطاع زيتو لوفومبو إدارك التعادل لفريق كالياري.    

تشكيل لاتسيو أمام كالياري 

ترتيب لاتسيو وكالياري في الدوري الإيطالي 

ويحتل لاتسيو المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فريق كالياري المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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