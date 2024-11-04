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كلمتك تنشر الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة - أخبار كلمتك

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كلمتك تنشر الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة - أخبار كلمتك

كلمتك تنشر الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:38 مساءً - يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005، لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة. 

وحصلت كلمتك على الجدول الكامل لمباريات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والتي تتضمن مواعيد مباريات منتخب الشباب مواليد 2005.

جدول مواعيد مباريات تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005

مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، كلمتك
مواعيد مباريات تصفيات شال إفريقيا تحت 20 سنة، كلمتك

 

مواعيد مباريات منتخب مصر

بذلك ستكون مباريات منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في التصفيات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر مع المغرب - الخميس 14 نوفمبر 

الجولة الثانية: مصر مع الجزائر - الأحد 17 نوفمبر 

الجولة الثالثة: مصر مع ليبيا - الأربعاء 20 نوفمبر 

الجولة الرابعة: منتخب مصر “باي” - السبت 23 نوفمبر

الجولة الخامسة: منتخب مصر مع تونس - الثلاثاء 26 نوفمبر 

منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك
منتخب الشباب مواليد 2005، كلمتك

 

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

 

جمال علام يجتمع مع الشاطر بحضور ميكالي

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال  وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.


ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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