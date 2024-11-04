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أهلي جدة يتقدم على الشرطة العراقي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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أهلي جدة يتقدم على الشرطة العراقي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أهلي جدة يتقدم على الشرطة العراقي 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:22 مساءً - دوري أبطال آسيا ، تقدم فريق أهلي جدة على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المبارة التي تجمع بينهما على على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا 2024-2025. 

سجل ثنائية الأهلي اللاعب البرازيلي روبرت فيرمينيو في الدقائق 14 و+49، فيما سجل هدف الشرطة العراقي اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 29.

تشكيل أهلي جدة أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي
خط الدفاع: روجير إيبانيز ــ علي مجرشي ــ ريان حامد – سعد بالعبيد
خط الوسط: زياد الجهني ــ  فرانك كيسيه ــ رياض محرز
وفي الهجوم: جابري فيجا ــ روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان

وفي نفس الجولة انتهت مباراة الوصل الإماراتي أمام السد القطري بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الوصل بهدف في الدقيقة 19 عن طريق ألكسيس بيريز ثم تعادل رومان سايس للسد في الدقيقة 61.

 

تشكيل الوصل الإماراتي أمام السد القطري

وبدأ فريق الوصل الإماراتي مباراته أمام السد القطري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خالد سيف الجنيبي

الدفاع: عبد الرحمن صالح خميس - سفيان بوفتيني - هزاع سالمسيونج هيون جونج - ألكسيس بيرير 

الوسط: نيكولاس خيمينيز - سردان ميايلوفيتش - سياكا سيدي بيه

الهجوم: على صالح علي - هاريس سيفيروفيتش

السد القطري، كلمتك

تشكيل السد القطري امام لوصل الإماراتي

أما فريق السد القطري فبدأ مباراته أمام السد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم 

الدفاع: يوسف عبد الرازق - يوسف عطال - رومان سايس - بوعلام خوخي - طارق سليان

الوسط: محمد وعد - مصطفى مشعل - محمد كامارا 

الهجوم: رافا موخيكا - أكرم عفيف 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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