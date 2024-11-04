انفراجة في أزمة رمضان صبحي وعودته لتدريبات بيراميدز استعدادا لـ إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - عاد رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز لتدريبات الفريق منذ قليل بإستاد الدفاع الجوي في أول ظهور له بعد أزمة تمرده.

وعلمت كلمتك من مصادرها أن رمضان صبحي يشارك بتدريبات الفريق السماوي اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري المصري، والتي تعد انفراجة في أزمته مع النادي والتوصل لحل يرضي الطرفين.

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وأعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

وتردد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري المصري جاء بسبب نزلة برد قبل أن تنفرد كلمتك بالسبب الحقيقي لغياب اللاعب.

وعلمت كلمتك من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض العقد وهو ما رفضه اللاعب.

انضمام رمضان صبحي الي بيراميدز

وتسترجع كلمتك قيمة عقد وراتب رمضان صبحي مع فريق بيراميدز الذي انضم لصفوفه موسم 2020 خلال السطور التالية:

انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ومن ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز

قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في اعلي قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو.

وتقاضي مقدم راتب قيمته 40 مليون جنيه

قيمة راتب رمضان صبحي

وتم الاتفاق علي تقاضي رمضان 35 مليون جنيه سنويًا لكن مع زيادة مدة العقد طلب اللاعب زيادة راتبه مع بيراميدز ليصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم أي 200 مليون جنيه على 5 سنوات.

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت والتي انتهت بالتعادل 2-2

وتزامن ذلك مع تألقه خلال الفترة الأخيرة خاصة امام الزمالك بنصف نهائى السوبر المصري بالامارات وإشادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني به واقتراب ضمه لمعسكر المنتخب القادم

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