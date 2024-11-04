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الأهلي 2007 يفوز على سموحة بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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الأهلي 2007 يفوز على سموحة بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

الأهلي 2007 يفوز على سموحة بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الجمهورية. 

افتتح إياد مدحت التسجيل للأهلي في الدقيقة 57 برأسية، وأضاف ياسين عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما ارتدت له الكرة من يدي الحارس إثر تسديدة من عبد الرحمن رامي «مانو».

 

وبدأ «أهلي 2007 المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - حازم عاشور - ياسين عاطف - يوسف كامل - محمد رأفت.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك عبد الرحمن رامي «مانو» بدلًا من حازم عاشور، وعمر فتحي بدلًا من يوسف كامل، ويوسف عبد القوي بدلًا من ياسين عاطف، ومحمد طه بدلًا من زيدان ناجح.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007 رصيده إلى 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراتين، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، مسجلًا 8 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من أحمد عثمان مديرًا فنيا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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