اتحاد جدة يسيطر على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - نجح فريق اتحاد جدة، في السيطرة على جوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين خلال أكتوبر الماضي.

اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اختيار أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، الشهر الماضي.

ونال الفرنسي موسى ديابي، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، عن الجولات السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة.

وقال حساب دوري روشن عن اللاعب: "صانع فرح الاتحاد موسى ديابي أفضل لاعب في أكتوبر عن الجولات (6-7-8-9).

وتوج الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، بجائزة أفضل مدرب، كما حصد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حامي عرين العميد، جائزة أفضل حارس.

وخلال الشهر الماضي لعب الاتحاد 4 مباريات في الدوري السعودي، الأولى كانت بالجولة السادسة أمام الأخدود، وحسمها العميد بثنائية مقابل هدف.

وفي مباراة الجولة السابعة، فاز الاتحاد على القادسية (3-1)، وفي الجولة الثامنة أمام الرياض وحسمها العميد بهدف نظيف، وأخيرا فاز في الجولة الماضية بديربي جدة أمام الأهلي بهدف نظيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.