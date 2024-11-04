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اتحاد جدة يسيطر على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

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اتحاد جدة يسيطر على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

اتحاد جدة يسيطر على جوائز الأفضل في الدوري السعودي خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - نجح فريق اتحاد جدة، في السيطرة على جوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين خلال أكتوبر الماضي.

 

اتحاد جدة يهيمن على جوائز الأفضل 

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اختيار أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، الشهر الماضي.

ونال الفرنسي موسى ديابي، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، عن الجولات السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة.

وقال حساب دوري روشن عن اللاعب: "صانع فرح الاتحاد موسى ديابي أفضل لاعب في أكتوبر عن الجولات (6-7-8-9).

وتوج الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، بجائزة أفضل مدرب، كما حصد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حامي عرين العميد، جائزة أفضل حارس.

وخلال الشهر الماضي لعب الاتحاد 4 مباريات في الدوري السعودي، الأولى كانت بالجولة السادسة أمام الأخدود، وحسمها العميد بثنائية مقابل هدف.

وفي مباراة الجولة السابعة، فاز الاتحاد على القادسية (3-1)، وفي الجولة الثامنة أمام الرياض وحسمها العميد بهدف نظيف، وأخيرا فاز في الجولة الماضية بديربي جدة أمام الأهلي بهدف نظيف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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