مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يعود قطار دوري أبطال أوروبا للانطلاق مرة أخرى غدا الثلاثاء والأربعاء بمباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالنظام الجديد، والذي ستشهد عددا من المباريات القوية وقمم منتظرة.

ويتصدر أستون فيلا وليفربول قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط قبل الجولة الرابعة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

سلوفان براتيسلافا ضد دينامو زغرب - 7:45 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

ايندهوفن ضد جيرونا - 7:45 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

دورتموند ضد شتورم جراتس - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

سيلتك ضد لايبزيج - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

ريال مدريد ضد ميلان - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

ليل ضد يوفنتوس - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

ليفربول ضد باير ليفركوزن - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

بولونا ضد موناكو - 10:00 مساءً - الثلاثاء 5 نوفمبر

شاختار ضد يونج بويز - 7:45 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

كلوب بروج ضد أستون فيلا - 7:45 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

فينورد ضد ريد بول سالزبورج - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

بايرن ميونخ ضد بنفيكا - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

سبارتا براج ضد بريست - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

النجم الأحمر ضد برشلونة - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

إنتر ميلان ضد أرسنال - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

شتوتجارت ضد أتالانتا - 10:00 مساءً - الأربعاء 6 نوفمبر

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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