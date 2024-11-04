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وكيل كوكا يكشف مصير نجم الأهلي من الرحيل لأوروبا - أخبار كلمتك

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وكيل كوكا يكشف مصير نجم الأهلي من الرحيل لأوروبا - أخبار كلمتك

وكيل كوكا يكشف مصير نجم الأهلي من الرحيل لأوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:24 صباحاً - كشف عمر ناجي، وكيل أعمال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، حقيقة تلقي الأخير، مجموعة عروض للرحيل في يناير المقبل.


وقال ناجي عبر  قناة MBC MASR 2: إن كوكا تلقى عرضا من ريو آفي البرتغالي عقب أولمبياد باريس، لكن المدرب مارسيل كولر رفض تماما رحيل اللاعب رغم موافقة الإدارة.

وأكد أن كوكا ينتهي عقده مع الأهلي في صيف 2026، موضحا أنه تم تقديم عرض التجديد، قبل تعيين محمد رمضان كمدير رياضي، ولكن لم يتم الاتفاق بسبب ضعف الراتب السنوي.


وأشار إلى أن كوكا سيجدد للأهلي مع وعد بالرحيل حال حصوله على عرض مناسب من أحد الأندية الأوروبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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