كرة اليد، موعد مواجهات مصر واليابان استعدادًا لبطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مباراتين وديتين أمام المنتخب الياباني يومي 7 و9 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها يناير المقبل.

منتخب مصر يواجه اليابان وديا

ومن المقرر أن تقام مباراتا منتخب مصر أمام اليابان في القاهرة، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الاتحاد لتجهيز المنتخب لبطولة العالم.

وعلى جانب آخر، حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، يوم 13 ديسمبر المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

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