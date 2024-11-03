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جلسات علاجية لمحمد حمدي في الزمالك - أخبار كلمتك

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جلسات علاجية لمحمد حمدي في الزمالك - أخبار كلمتك

جلسات علاجية لمحمد حمدي في الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - خضع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مباراة الشمس الودية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.


ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل  الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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