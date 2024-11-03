الرياضة - 11:56 - عيار 18 بكام؟.. سعر الذهب مستقر في منتصف تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار في سوق الصاغة منذ تعاملات أمس، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3770 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب في منتصف تعاملات

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في منتصف تعاملات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24، سجل الآن في مصر نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22، سجل الآن في مصر نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، سجل الآن في مصر نحو 3770 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18، سجل الآن في مصر نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14، سجل الآن في مصر نحو 2513.25 جنيه للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12، سجل الآن في مصر نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9، سجل الآن في مصر نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب، سجل الآن في مصر نحو 30160 جنيها للبيع، 30040 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

- سعر أوقية الذهب، سجل الآن في مصر نحو 2736.58 دولار للبيع، 2736.31 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4308 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3770 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3231 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2736 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.