الرياضة - 10:06 - «تزوير علني» بأجهزة تصويت الانتخابات الأمريكية لصالح «كامالا هاريس» في ولاية كنتاكي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - وثق مقطع فيديو متداول، ظهور عطلًا في جهاز تصويت إلكتروني خلال الانتخابات الأمريكية في ولاية كنتاكي.

وأظهر الفيديو، ناخبة أمريكية تحاول اختيار المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن الجهاز يعيد توجيه الصوت تلقائيا إلى منافسته كامالا هاريس في كل مرة.

وغرد أحد المتابعين قائلاً: «حملة كامالا تسيطر على جهاز التصويت فيروسيًا، لذلك الانتخابات ستزور لصالحها».

وعلى أثر هذه الشكوى، قال المدعي العام في الولاية، راسل كولمان، إن إدارة التحقيقات الجنائية أجرت تحقيقًا في الواقعة وأوصت بتبديل الجهاز.

وأكد كولمان أن إجراءات الانتخابات في كنتاكي آمنة، موضحًا أن مكتبه سيتجاوب بسرعة مع أي شكاوى تُبلّغ عنها مستقبلاً.

فيما أكدت سلطات الولاية أن الناخبة تمكنت من الإدلاء بصوتها بالشكل الصحيح في وقت لاحق بعد إصلاح العطل.