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الرياضة - 01:58 - «واشنطن بوست»: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل خلال أيام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:58 - «واشنطن بوست»: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل خلال أيام - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - «واشنطن بوست»: إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل خلال أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع، اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، بأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة، إنها نقلت ذلك عن مصدر مقرب من القادة الإسرائيليين- رفض الكشف عن هويته- إنه بحسب التقديرات فإن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم مباشر من أراضيها أو عبر وكلائها في المنطقة العراق واليمن.

وتعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالرد على الهجمات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران أو الجماعات التي تدعمها في المنطقة.

هجوم إيران على إسرائيل

وصرح المرشد الإيراني «على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد ردا قاسيا على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة».

وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلا عن مصدر خاص، في وقت سابق، بأن إيران تعتزم تنفيذ رد حاسم ومؤلم على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، من المرجح أن يتم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

ورغم أن المصدر لم يقدم تاريخًا محددًا للهجوم، فقد قال إنه من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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