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محمد هلال يسجل هدف التعادل للبنك الأهلي أمام الزمالك - أخبار كلمتك

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محمد هلال يسجل هدف التعادل للبنك الأهلي أمام الزمالك - أخبار كلمتك

محمد هلال يسجل هدف التعادل للبنك الأهلي أمام الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - سجل محمد هلال هدف التعادل لصالح البنك الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 49 من ركلة جزاء في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة قوية من ناصر ماهر لاعب الزمالك لكنها علت مرمى البنك الأهلي. 

وكاد محمد عبد الغني أن يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 26 بعد كرة رأسية مرت أعلى مرمى الزمالك. 

وسجل ناصر ماهر هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 37. 

 

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي 

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك 

وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال 
خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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