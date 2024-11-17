وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض أوتو تك بمشاركة 300 شركة محلية ودولية - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

المشاط تعلن حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يكتسح شباك تذاكر دور العرض بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شيرين عبد الوهاب تعود للتريند من جديد وتوجه رسالة حماسية للجمهور - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر: فلسفة القرآن لا مكان فيها لعلاقات الصراع والقتال مع المسالمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:38 صباحاً - يلتقي منتخب الجزائر اليوم الأحد، بنظيره ليبيريا، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.


موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل  قناة beIN Sports HD 2 مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب الجزائر في التأهل رسميًا من الجولة الرابعة بعد جمعه 12 نقطة، وقبل التعادل الأخير أمام غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

ويحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة جمعهما من 4 فوز وتعادل وحيد، في حين أن منتخب ليبيريا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتأهل منتخب غينيا الاستوائية رفقة الجزائر، حيث يقع في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في حين المركز الأخير يقع فيه منتخب توجو بنقطتين.

وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:10 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق