بيب جوارديولا: تدريب برشلونة هي الوظيفة الأصعب في كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، عن فريقه السابق برشلونة ومدى صعوبة تدريب الفريق الكتالوني.

وقاد بيب جوارديولا من قبل تدريب فريق برشلونة لمدة 3 سنوات، حيث حقق الفريق تحت قيادته العديد من النجاحات، وكانت أبرزها تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وفضل المدرب الإسباني بعد تحقيق العديد من النجاحات مع برشلونة أن يخوض تحدي جديد لينتقل بعد ذلك لتدريب نادي بايرن ميونخ الألماني.

قال بيب جوارديولا في تصريحات عبر قناة TV3 CAT: “تدريب برشلونة هى الوظيفة الأصعب في كرة القدم، وبفارق كبير عن أي وظيفة أخرى، وأقدر جيدًا ما قاله إنريكي وتشافي عن مدى صعوبة هذه الوظيفة”.

وأضاف: “في أماكن أخرى تأتيك الضربات من الخصوم، لكن في برشلونة الضربات الأكثر إيلامًا هى تلك التي تأتي من داخل النادي نفسه”.

وواصل: “هذا النادي كبير للغاية، ولطالما كان الأمر كذلك وسيبقى كذلك، محاولة تغيير ذلك ستكون خطأ كبير، يجب التعايش مع هذه الديناميكية، لأنها جزء من خصوصية النادي التي تجعله فريدًا”.

وتابع بيب جوارديولا: “إنه نادي عظيم، كنا نفوز بالدوري والكأس لسنوات طويلة، وكان يعتبر النادي فاشلًا لأننا نخرج من نصف نهائي دوري الأبطال”.

وعن الحروب داخل نادي برشلونة، قال مدرب مانشستر سيتي الحالي: “ستكون مخطئًا إذا دخلت حرب غير مفيدة، خطأ كبير، هناك حرب واحدة يجب أن تتدخل بها وهى إقناع اللاعبين كل يوم أنكم ستفوزون السبت والأربعاء ثم السبت والأربعاء وهكذا، أما باقي الأمور فلا تتدخل بها”.

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