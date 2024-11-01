بيرسي تاو ورضا سليم يدخلان حسابات كولر أمام سيراميكا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - الأهلي، يدخل الثنائى رضا سليم وبيرسي تاو لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي حسابات الجهاز الفني فى مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة غدا السبت فى افتتاحية مشوار الفريقين بالدوري.

غاب الثنائى عن مباراة العين لإعتبارات فنية بتواجدهما على مقاعد البدلاء ولكن قد يتواجد بقوة فى حسابات الجهاز الفني فى مباراة الغد فى اطار سياسة التدوير بين اللاعبين فى الخط الامامي.

كما يخضع اشرف داري مدافع الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران فريقه مساء اليوم الجمعة من اجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه فى مباراة سيراميكا المرتقبة غدا السبت حيث اشتكى اللاعب من الاصابة بآلام فى كاحل القدم ويخضع للمزيد من الفحوصات الليلة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل دراسة فريق سيراميكا قبل لقاء الفريقين غدا السبت.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.

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