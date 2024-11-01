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الرياضة - 11:05 - تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:05 - تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - الزمالك ضد البنك الأهلي.. يقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شريط مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025، اليوم الجمعة، وذلك عندما يستضيف نظيره البنك الأهلي في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة البنك الأهلي اليوم، وهو عينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل قص شريط مباريات الدوري الممتاز بفوز، ومن أجل الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عامين.

وقبل تلك المواجهة، خسر نادي الزمالك لقب السوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المواجهة بالتعادل السلبي.

الأهلي والزمالك

بينما افتتح فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز الموسم الجاري، بتحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب غريمه النادي الأهلي، بركلات الترجيح عقب نهاية المواجهة المثيرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل قطب.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى، بصفقاته الجديدة أمام الزمالك، حيث نجح فى إبرام التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: «أحمد ياسر ريان - محمد إبراهيم - عبد العزيز البلعوطى - مصطفى طارق مصطفى - سيد عبد الله نيمار - هشام صلاح - مصطفى عبد الرحيم - خالد عبد الشافى».

تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي

تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم
في حراسة المرمى محمد عواد
في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي عمر جابر
في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد فتوح
في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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