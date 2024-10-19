الخطيب يهنئ فريق الأهلي لكرة اليد رجال بعد الفوز ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - كرة اليد، هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، عقب الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، للعام الثاني على التوالي والسابعة في تاريخ النادي.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين طوال مشوار البطولة، وإصرارهم على التتويج باللقب، الذي يأتي بعد أيام من إحرازهم الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار إلى ثقته الكبيرة في عناصر المنظومة لإحراز المزيد من البطولات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

وقدم الكابتن محمود الخطيب التهنئة إلى جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كل المناسبات.

توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 قبل أن يصعد الأهلي إلى النهائي ويفوز بالبطولة على حساب فلاورز البنيني.

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