قرار جديد من السعودية بشأن تجديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 مساءً - أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية توضيحا حول تجديد هوية المقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة.

قرار جديد من السعودية بشأن تجديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة

وأشارت المديرية العامة للجوازات في السعودية إلى أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمرافقي المقيمين، والعمالة المنزلية الموجودين خارج المملكة، بالإضافة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة (مفردة/ متعددة) للمقيمين الموجودين خارج المملكة.

ونوهت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمستفيدين تنفيذ الخدمتين من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم بعد سداد رسوم الخدمة المقررة نظاما.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات أصدرت يوم الخميس الماضي من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 19914 قرارا إداريا خلال شهر ديسمبر الماضي، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.



ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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