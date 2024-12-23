أصيل هميم تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - وصلت الفنانة العراقية أصيل هميم إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لحفلها الغنائي هناك.

وتحيي أصيل هميم حفلا في الرياض يوم 25 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان “بين ثقافتين”.

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عدد من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية يوم 26 ديسمبر الجاري، وحفل المطرب السعودي راشد الفارس يوم 2 يناير.

ويقام حفل نوال الكويتية أيضا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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