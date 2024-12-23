أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

أصيل هميم تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أصيل هميم تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض - أخبار كلمتك

أصيل هميم تصل السعودية استعدادا لحفلها في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - وصلت الفنانة العراقية أصيل هميم إلى العاصمة السعودية  الرياض استعدادا لحفلها الغنائي هناك.

وتحيي أصيل هميم حفلا في الرياض يوم 25 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان “بين ثقافتين”.

حفلات موسم الرياض

ويقدم موسم الرياض في نسخته الخامسة عدد من الحفلات خلال هذه الفترة من بينها حفل المطربة نوال الكويتية يوم 26 ديسمبر الجاري، وحفل المطرب السعودي راشد الفارس يوم 2 يناير.

ويقام حفل نوال الكويتية أيضا على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق