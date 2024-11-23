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الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو) - أخبار كلمتك

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الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو) - أخبار كلمتك

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - نظمت مدرسة ابتدائية في  السعودية ، استقبالًا رسميًا تخلله احتفال، لطالب عاد لصفه بعد ثلاثة أشهر من انتقاله لمدرسة أخرى، بعدما أجبرته وفاة والديه وأشقائه الثلاثة سويةً على الانتقال لمكان إقامة جديد.

 الإنسانية في مدرسة سعودية

وكان قصي معيض الزهراني هو الناجي الوحيد من حادث مروع جرفت فيه السيول سيارة عائلته في أغسطس الماضي، بمنطقة عسير، ليضطر للعيش عند أقاربه في منطقة أخرى والالتحاق بمدرسة جديدة فيها.

لكن الطفل ظل يحن لمدرسته السابقة التي كان والده الراحل مديرًا فيها، ليجد تعاطفًا وتنسيقًا رسميًا بين مدرسته الجديدة والقديمة، ويعود لحياته السابقة ويلتحق مجددًا بمدرسته ومعلميه وأصدقائه القدامى.

 

 استقبال قصي في مدرسته القديمة

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المشرفين على التعليم في المنطقة التي تتبع لها مدرسة قصي القديمة، أقنعوا جده لوالدته، بجدوى وأهمية أن يعود الحفيد لمدرسته السابقة، لتنتهي رحلة الأشهر الثلاثة.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مدرسة "البيهقي" في منطقة عسير، مدير المدرسة الجديد والمعلمين، خلال استقبال قصي في مدرسته القديمة التي انضم إليها مجددًا

كما حضر الاحتفال مسؤول عن التعليم في المنطقة، بجانب أصدقاء الطالب اليتيم القدامى، وسط عناق وعبارات ترحيب مؤثرة شهدتها غرفة الصف التي تم تزيينها وحضرت فيها قوالب الحلوى.

وقوبل الفيديو بتفاعل أيضًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تتعاطف مع الطالب وتثني على مساندته من قبل معلميه وزملائه.

 ولقي معيض الزهراني، وزوجته التي كانت مديرة مدرسة أيضًا، برفقة ولدين وبنت، مصرعهم في سيول جارفة في منطقة عسير في نهاية أغسطس الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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