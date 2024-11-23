الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - نظمت مدرسة ابتدائية في السعودية ، استقبالًا رسميًا تخلله احتفال، لطالب عاد لصفه بعد ثلاثة أشهر من انتقاله لمدرسة أخرى، بعدما أجبرته وفاة والديه وأشقائه الثلاثة سويةً على الانتقال لمكان إقامة جديد.

الإنسانية في مدرسة سعودية

وكان قصي معيض الزهراني هو الناجي الوحيد من حادث مروع جرفت فيه السيول سيارة عائلته في أغسطس الماضي، بمنطقة عسير، ليضطر للعيش عند أقاربه في منطقة أخرى والالتحاق بمدرسة جديدة فيها.

لكن الطفل ظل يحن لمدرسته السابقة التي كان والده الراحل مديرًا فيها، ليجد تعاطفًا وتنسيقًا رسميًا بين مدرسته الجديدة والقديمة، ويعود لحياته السابقة ويلتحق مجددًا بمدرسته ومعلميه وأصدقائه القدامى.

استقبال قصي في مدرسته القديمة

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المشرفين على التعليم في المنطقة التي تتبع لها مدرسة قصي القديمة، أقنعوا جده لوالدته، بجدوى وأهمية أن يعود الحفيد لمدرسته السابقة، لتنتهي رحلة الأشهر الثلاثة.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مدرسة "البيهقي" في منطقة عسير، مدير المدرسة الجديد والمعلمين، خلال استقبال قصي في مدرسته القديمة التي انضم إليها مجددًا

كما حضر الاحتفال مسؤول عن التعليم في المنطقة، بجانب أصدقاء الطالب اليتيم القدامى، وسط عناق وعبارات ترحيب مؤثرة شهدتها غرفة الصف التي تم تزيينها وحضرت فيها قوالب الحلوى.

وقوبل الفيديو بتفاعل أيضًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تتعاطف مع الطالب وتثني على مساندته من قبل معلميه وزملائه.

ولقي معيض الزهراني، وزوجته التي كانت مديرة مدرسة أيضًا، برفقة ولدين وبنت، مصرعهم في سيول جارفة في منطقة عسير في نهاية أغسطس الماضي.

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