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شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

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شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في السعودية، يظهر سقوط سيارة من أعلى جسر في طريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض.

 لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية 


وأظهر الفيديو السيارة وهي محطمة ومنقلبة وتالفة بشكل شبه كامل، بعد أن سقطت من أعلى الجسر، فيما تجمع عدد من الأشخاص حولها لإنقاذ من بداخلها.


ومن جهته، أعلن المرور السعودي بمدينة الرياض أنه باشر التحقيق في حادث انحراف مفاجئ لمركبة على جسر في الطريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض، واصطدامها بأخرى، نتج عنه سقوطها وتطاير أجزائها وتضرر مركبتين وإصابة قائدهما.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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