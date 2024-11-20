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باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

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باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - فرضت السلطات في باكستان على طالبي تأشيرات العمرة التوقيع على تعهد خطي بعدم التسول خلال زيارتهم إلى السعودية.

وقالت تقارير صحفية باكستانية إن الحكومة بدأت تطبيق قواعد جديدة للحد من استغلال تأشيرات العمرة في التسول داخل المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه القواعد توقيع تعهد خطي من قبل المسافرين بعدم ممارسة التسول خلال زيارتهم، مع فرض إجراءات قانونية صارمة على المخالفين عند عودتهم إلى باكستان.

وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، بدأت السلطات الباكستانية في إنشاء قائمة سوداء تضم الأفراد المتورطين في استغلال تأشيرات العمرة لأغراض غير قانونية.

من جهتها، أعلنت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) عن القبض على أربعة وكلاء سفر في مدينة ملتان، كانوا يسهلون سفر الأشخاص إلى السعودية بغرض التسول مقابل عمولات مالية.

ونقل موقع "باكستان توداي" عن مصادر قولها إن الحكومة عازمة على معالجة هذه القضية، حيث أضرت مشكلة التسول بعلاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح جماح مافيا التسول التي شوهت صورة باكستان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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