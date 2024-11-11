أمير قطر يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 11:55 ص 11/11/2024 11:55:39 AM

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الاثنين، إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

المشاركون في القمة العربية الإسلامية

ويشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، عدد كبير من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية وهؤلاء أبرزهم:

رئيس مصر – عبد الفتاح السيسي

أمير قطر - تميم بن حمد

ملك الأردن – عبد الله الثاني

رئيس سوريا – بشار الأسد

نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد

رئيس الوزراء الباكستاني – محمد شهبار شريف

رئيس مجلس الوزراء العراقي – محمد شياع السوداني

رئيس الصومال – حسن شيخ محمود

رئيس وزراء ماليزيا – أنور إبراهيم

رئيس المالديف – محمد معز

رئيس الحكومة المغربية – عزيز أخنوش

رئيس أوزبكستان – شوكت ميرضيايف

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني – عبد الفتاح البرهان

رئيس المجلس الرئاسي الليبي – محمد المنفي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليميني – الدكتور رشاد محمد العليمي

محمود عباس رئيس فلسطين

رئيس السنغال – باسيرو ديوماي فاي

رئيس طاجكستان إمام علي رحمن

رئيس تشاد – محمد إدريس ديبي

رئيس قرغيزستان – صدير جاباروف

رئيس موريتانيا – محمد ولد الشيخ الغزوالي

رئيس نيجيريا – بولا أحمد تيلوبو

رئيس مجلس الوزراء اللبناني..نجيب ميقاتي

ولي عهد الكويت – صبالح الخالد الحمد

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