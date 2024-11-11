إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

العاهل الأردني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
العاهل الأردني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

العاهل الأردني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً -  وصل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

العاهل الأردني يصل الرياض

 ويتواصل توافد القادة ورؤساء الوفود إلى العاصمة الرياض، لليوم الثاني، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في وقت لاحق اليوم  الاثنين. 

 

توافد القادة المشاركين بالقمة  العربية الإسلامية 

 ووصل إلى الرياض صباح اليوم رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، والرئيس  عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف. 

وكان في استقبال ضيوف المملكة في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

txt

قائمة القادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية بالرياض، السيسي وتميم وبشار الأبرز

txt

الأسد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

نداء هام من السلطات السعودية حول الصلاة فى الروضة الشريفة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق