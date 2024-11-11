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التعبئة والإحصاء يرصد أهم السلع التى صدرتها مصر للسعودية خلال 9 شهور - أخبار كلمتك

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التعبئة والإحصاء يرصد أهم السلع التى صدرتها مصر للسعودية خلال 9 شهور - أخبار كلمتك

التعبئة والإحصاء يرصد أهم السلع التى صدرتها مصر للسعودية خلال 9 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:39 مساءً -  رصد  تقرير “ العلاقات الاقتصادية بين مصر  والمملكة العربية  السعودية”،الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أهم  السلع  والمنتجات التى صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار.


2.  خضر وفواكه 293 مليون دولار.


3. ملابس جاهزة بقيمة  128 مليون دولار.


4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار.


5. حديد ومصنوعاته  بقيمة 167 مليون دولار.

 

 

 

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 ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية

  وكشف التقرير عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %. 

 

 حجم الواردات المصرية من السعودية

و بلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار  خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 37.8. 

 

 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

 

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وجاء ذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية  اليوم للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، ياتى ذلك التقرير.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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