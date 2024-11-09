مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:52 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 9 -11-2024، عدد كبير من المباريات الهامة والقوية بعدد من دوريات العالم.

الدوري السعودي

الفتح – الخليج (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً- SSC1 HD

الوحدة – ضمك (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - SSC1 HD

التعاون – الأخدود (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - SSC1 HD

الدوري الإنجليزي

برينتفورد – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً- beIN SPORTS XTRA 2



وست هام – إيفرتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2

ولفرهامبتون – ساوثهامبتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3

برايتون ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول – أستون فيلا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد – أوساسونا (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصر - beIN Sports HD 1

فياريال – ديبورتيفو ألافيس (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3

ليجانيس – إشبيلية (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

البندقية – بارما (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كالياري – ميلان (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD

يوفنتوس – تورينو (10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني



سانت باولي – بايرن ميونخ (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 5

فيردر بريمن – هولشتاين كييل (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر)

بوخوم – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 6



ماينتس – بوروسيا دورتموند (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 9

لايبزيج – بوروسيا مونشنجلادباخ (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

ستراسبورج – موناكو (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً - beIN Sports HD 4



لينس – نانت (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - beIN Sports HD 2

أنجيه – باريس سان جيرمان (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 4

الدوري المصري

المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 1 on time sport

البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport



سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport

الدوري المغربي

نهضة زمامرة – أولمبيك آسفي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب الفاسي – الجيش الملكي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب التطواني – الرجاء الرياضي (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

الوداد الرياضي – اتحاد طنجة (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

الدوري التونسي

أولمبيك الباجي – الترجي جرجيس (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصرًا بتوقيت مصر)

الملعب التونسي – شبيبة العمران (4:30 عصرا بتوقيت السعودية و3:30 عصرا بتوقيت مصر)

اتحاد تطاوين – النادي الإفريقي (4:30 عصرا بتوقيت السعودية، 3:30 عصرا بتوقيت مصر)

الترجي الرياضي – قابس المستقبل (6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءً بتوقيت مصر)

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