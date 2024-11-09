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مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:52 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 9 -11-2024، عدد كبير من المباريات الهامة والقوية بعدد من دوريات العالم.

 

الدوري السعودي

الفتح – الخليج (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً- SSC1 HD    

الوحدة – ضمك (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - SSC1 HD    

التعاون – الأخدود (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - SSC1 HD    

 

الدوري الإنجليزي

برينتفورد – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً- beIN SPORTS XTRA 2  


وست هام – إيفرتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  beIN Sports HD 2     

ولفرهامبتون – ساوثهامبتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3      

برايتون ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول – أستون فيلا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

 

الدوري الإسباني

ريال مدريد – أوساسونا (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصر - beIN Sports HD 1

فياريال – ديبورتيفو ألافيس (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3   

ليجانيس – إشبيلية (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3

 

الدوري الإيطالي

البندقية – بارما (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كالياري – ميلان (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD 

يوفنتوس – تورينو (10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً -  أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

 

الدوري الألماني


سانت باولي – بايرن ميونخ (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 5   

فيردر بريمن – هولشتاين كييل (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر)

بوخوم – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 6       


ماينتس – بوروسيا دورتموند (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 9

لايبزيج – بوروسيا مونشنجلادباخ (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN Sports HD 5  

 

الدوري الفرنسي

ستراسبورج – موناكو (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً - beIN Sports HD 4 


لينس – نانت (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - beIN Sports HD 2  

أنجيه – باريس سان جيرمان (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 4   

 

الدوري المصري

المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  1 on time sport

البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport 


سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport

 

الدوري المغربي

نهضة زمامرة – أولمبيك آسفي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب الفاسي – الجيش الملكي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب التطواني – الرجاء الرياضي (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

الوداد الرياضي – اتحاد طنجة (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

 

الدوري التونسي

أولمبيك الباجي – الترجي جرجيس (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصرًا بتوقيت مصر)

الملعب التونسي – شبيبة العمران (4:30 عصرا بتوقيت السعودية و3:30 عصرا بتوقيت مصر)

اتحاد تطاوين – النادي الإفريقي (4:30 عصرا بتوقيت السعودية، 3:30 عصرا بتوقيت مصر)

الترجي الرياضي – قابس المستقبل (6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءً بتوقيت مصر)

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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