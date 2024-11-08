يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:22 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن دار " سوذ بيز" للمزادات العالمية تبحث عن مجوهرات وساعات وسيارات وحقائب اليد والتذكارات الرياضية؛ لبيعها في أول مزاد لها تنظمه في العاصمة السعودية الرياض.

دار مزادات عالمية تنظم أول مزاد في السعودية

وأعلنت الدار البريطانية المعروفة، عن فتح الباب لتلقي طلبات ملّاك تلك المقتنيات، لتجري لها تقييمًا مجانيًا وسريًا قبل تحديد ما إن كانت ستطرحها في المزاد المرتقب.

وتنتشر مئات المتاحف الرسمية والخاصة في السعودية، بجانب هواة جمع التحف والمقتنيات القديمة في المنازل، ما يفتح الباب أمامهم للاستفادة من تلك المقتنيات.

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