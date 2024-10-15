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إسكان النواب: "رأس بناس" على رادار السعودية وصفقات أخرى بالطريق - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بعد إتمام صفقة رأس الحكمة من المنتظر أن تبرم الحكومة صفقات أخرى وعلى رأسها جزيرة رأس بناس.

 

إعلان صفقة رأس بناس


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن صفقة رأس بناس واحدة من الصفقات التي يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة وليست الصفقة الوحيدة.

 

اهتمام السعودية برأس بناس

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية مهتمة للغاية بالاستثمار في التطوير العقاري والسياحة وإبرام صفقات في هذا القطاع ومهتمة بإتمام صفقة رأس بناس.

 

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السوق العقارية في مصر

وأشار إلى أن هناك دول أخرى بخلاف السعودية والإمارات معنية ومهتمة بالاستثمار في مصر في التطوير العقاري والسياحة. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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