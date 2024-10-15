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بدء مباحثات الرئيس السيسي وولي عهد السعودية بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

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بدء مباحثات الرئيس السيسي وولي عهد السعودية بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وولي عهد السعودية بقصر الاتحادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - انطلقت، قبل قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف النشيدين الوطني المصري والسعودي، إضافة إلى عزف الموسيقات العسكرية.

كما صافح ولي عهد السعودية الوزراء والمسئولين المصريين وصافح الرئيس السيسي المسئولين السعوديين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات الثنائية بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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