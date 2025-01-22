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نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب (مستند) - أخبار كلمتك

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نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب (مستند) - أخبار كلمتك

نص قرار جامعة الأزهر بشأن تعريب المقررات الدراسية بكليات الطب (مستند) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:25 مساءً - أصدر الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتشكيل لجنة علمية لتحديث مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب التابعة للجامعة.

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي


جاء في القرار تكليف الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي. وتهدف اللجنة إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

 

وأكد القرار على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما جاء فيه، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التطوير.

جامعة الأزهر المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي


يأتي هذا القرار في إطار جهود جامعة الأزهر المستمرة للارتقاء بمستوى التعليم الطبي وتحديث المناهج بما يلبي احتياجات العصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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