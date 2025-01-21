ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:35 صباحاً - تلقى  الدكتور أسامة الأزهري،  وزير الأوقاف، رسالة رفيعة من قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام لعام ٢٠٢٥، أكد فيها  أهمية تعزيز قيم الحوار والتفاهم المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة.

 ضرورة التعاون الدولي والعمل المشترك في خدمة الإنسانية لتحقيق العدالة والسلام

 وشدد على ضرورة التعاون الدولي والعمل المشترك في خدمة الإنسانية لتحقيق العدالة والسلام، مشيرًا إلى أن العالم يحتاج الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى جهود موحدة للتصدي للتحديات التي تواجهه، مثل الفقر، والتغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة.

 

كما قدم البابا فرنسيس تهنئته إلى الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، معربًا عن أمله في أن يعم السلام والرخاء مصر والعالم أجمع، ومؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تنهض به مصر في نشر قيم التسامح والسلام.

من جانبه، ثمن الوزير تلك الرسالة القيمة، ورحب بها باعتبارها دليلًا على عمق العلاقات الإنسانية بين الأديان، مؤكدًا أن الإسلام جاء لترسيخ مبادئ السلام وإعلاء قيمة العلم، واحترام الإنسان، وتعزيز روابط المحبة وصلة الرحم. 

 وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على نشر القيم النبيلة التي تجمع بين مختلف الأديان والثقافات

وأضاف الأزهري أن  وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على نشر القيم النبيلة التي تجمع بين مختلف الأديان والثقافات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وسلامًا، وبما يؤكد التزام مصر -قيادةً وشعبًا- بدورها التاريخي في تعزيز السلام العالمي، داعيًا إلى استمرار التعاون بين المؤسسات الدينية العالمية لتحقيق رؤية مشتركة تقوم على المحبة والوئام، وإحقاق الحقوق وإنصاف أهلها، وتقديم القدوة في حُسن التعايش والإخاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق