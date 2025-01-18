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وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات توفير التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

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وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات توفير التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات توفير التغذية الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:45 مساءً - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس مراد لطفى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية والإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية القادمة.

محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وصرح الدكتور سويلم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، مشيرًا لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتمادًا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والاجراءات التى تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع اجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع، ومجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة.

إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية

كما إستعرض التقرير أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة، حيث تجرى حاليًا تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وجارى اصدار امر الاسناد لعملية إنشاء محطة النصر ٥ بمحافظة البحيرة، والإنتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لعملية إنشاء محطة قلابشو بمحافظة الدقهلية، وجارى طرح انشاء محطتى سمتاى والحامول بالغربية وكفر الشيخ، وتم إصدار أمر إسناد لتوريد عدد ١٨ وحدة طوارئ أفقية لتدعيم مراكز الطواري التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وفى إطار خطه الوزارة لحسم مشاكل المناطق الساخنة.. فإنه يجرى نهو أعمال رفع كفاءة محطات الشلوفة التى يتم تغذيتها من ترعة السويس، حيث تم توريد وتركيب عدد ١٢ محرك كهربائي، وتوريد عدد ٨ محولات كهربائية جديدة، وتم نهو إحلال وتجديد مواسير خطوط الطرد، وجارى نهو الأعمال المدنية مما ساهم فى حسم مشاكل المزارعين بالمنطقة.

استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات 

كما تحرص أجهزة المصلحة على متابعة التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائيه للمحطات وضمان التشغيل الآمن لها من خلال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية وإنشاء خطوط احتياطية لمحطات الرفع.

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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