ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية" - أخبار كلمتك

الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:25 مساءً - أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 بحزم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على لجان الامتحانات.

عقوبات رادعة للمخالفين

ونص القانون على عقوبات مشددة للمخالفين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه، كل من قام بنشر أو طباعة أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بهدف الغش، كما يحرم الطالب المخالف من أداء الامتحانات في الدورين الحالي واللاحق، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

وشدد القانون على حظر حمل أي نوع من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة، داخل لجان الامتحانات، مع فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية نزيهة، وأن أي محاولة للغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات ستواجه بالعقاب.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بجميع الطلاب بالالتزام بالقانون والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

توصيات المؤتمر السنوي لهيئة المعاهد التعليمية، أبرزها إدراج عمليات السمنة في العلاج على نفقة الدولة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق