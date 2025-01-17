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آراء ركاب الخط الثالث للمترو في الخدمة المقدمة وأهميته في اختصار الوقت (فيديو) - أخبار كلمتك

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آراء ركاب الخط الثالث للمترو في الخدمة المقدمة وأهميته في اختصار الوقت (فيديو) - أخبار كلمتك

آراء ركاب الخط الثالث للمترو في الخدمة المقدمة وأهميته في اختصار الوقت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:46 مساءً - نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو، يرصد آراء ركاب الخط الثالث لمترو الأنفاق في الخدمة المميزة المقدمة وأهمية مشروعات المترو في اختصار الوقت وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، حيث يمثل الخط الثالث للمترو أهمية كبيرة للربط بين الخطين الأول والثاني للمترو، بالإضافة للربط مع محطة عدلي منصور التبادلية المركزية للربط مع القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل في محطة الاستاد ومحطة وادي النيل.

ويعتبر الخط الثالث للمترو، أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم، ويشتمل على عدد 34 محطة 21 نفقي - 2 سطحي - 11 علوي» وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالي 24 كم «الأولى «العتبة - العباسية بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية - الثانية «العباسية - هارون بطول 7.7 كم وعدد 4 محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات 4 نفقية + 6 علوية» وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

والجدير بالذكر أن، الخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق - خطي المونوريل - القطار الكهربائي الخفيف»، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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