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مدبولي: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات - أخبار كلمتك

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مدبولي: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات - أخبار كلمتك

مدبولي: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 04:55 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حاليًا، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".

وأكمل مدبولي: "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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