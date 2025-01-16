وزيرة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل ما يزيد على 2 مليون و300 ألف اتصال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:15 صباحاً - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2024، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال عام 2024، ما يزيد على 2 مليون و300 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وقام مسئولو الخطوط خلال عام 2024، بالرد على ما يزيد على مليون و900 ألف اتصال من الاتصالات الواردة بنسبة 89%، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد مليون و448 ألف اتصال على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على مليون 294 ألف اتصال منها بنسبة رد تصل إلى 90%.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال 402.385 اتصالا على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 213.101 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 58%، وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال 191.157 اتصالا على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 177.305 منها بنسبة رد تصل إلى 93%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال 112.481 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 106.987 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 96%.

كما استقبلت الوزارة 77.090 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16439، تم الرد على 75.457 منها بنسبة تصل إلى 97 %، كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال 93.144 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على 88.919 منها بنسبة تصل إلى 97%.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 2.080 اتصالا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 1.900 اتصال منها بنسبة تصل إلى 91%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

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