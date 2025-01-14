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قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر - أخبار كلمتك

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قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:46 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم 5 لسنة 2025 بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.

وتضمن التشكيل الجديد للمجلس: لجنة المشروعات، التي تضم: المهندس هاني حلمي عازر أسعد، والدكتور محمد سعد كامل محمد، والدكتور حسن شفيق حسن عبد الله والدكتور عمرو على عبد الرحمن علي، بينما تضم لجنة الصحة: الدكتور مجدى حبيب يعقوب، والدكتور كريم محمد أحمد أبو المجد، والدكتور باسم صلاح صالح وديع صالح.

في حين تضم لجنة التعليم والتعليم الفني والثقافة والبحث العلمي: الدكتورة ميرفت أبو بكر سيد أحمد، والدكتورة حنان محمد كمال حسن خليفة، والدكتور محمود أحمد شوقي المتيني، والدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي، فيما تضم لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي: المهندس رفيق الفونس جبران، والدكتورة ريم محمد رضا بهجت عبد المتعال.

أما لجنة الاقتصاد فتضم: الدكتورة ضحى منير عبد الحميد يوسف، وصلاح سالم حسن حسني، والدكتور أحمد محمود أحمد جلال، بينما تضم لجنة الطاقة والتعدين: الدكتور هانيء صبري متري، والدكتور هشام رمضان على ناصف، ولجنة الزراعة والموارد المائية تضم: الدكتور صلاح أحمد محمد سليمان.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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