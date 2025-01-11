وزير الزراعة يبحث مع نظيريه السنغالي والصومالي تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:16 مساءً - بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا، مع نظيريه بدولتي السنغال والصومال تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.

وخلال لقائه والدكتور مابوبا جانج وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية بالسنغال، أكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتعاون المشترك في العديد من المجالات لاسيما في القطاع الزراعي، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية أن يشمل التعاون زيادة تبادل الخبرات في مجال الزراعة المستدامة، والفرص التدريبية، وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز البحث العلمي الزراعي، والتحول الرقمي في مجال الزراعة، ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وتذليل العقبات التي تواجهها.

وطلب الجانب السنغالي الاستفادة من خبرة المؤسسات البحثية الزراعية في مصر لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية: القمح، الذرة والأرز، وتحسين إنتاجيتها، مع إمكانية دعم مصر لإنشاء مركز تميز لإنتاج التقاوي في السنغال، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إنشاء مخازن وعنابر لتخزين الحبوب، وذلك من خلال مشروع مشترك يتم تنفيذه بالتعاون الثلاثي بين مصر والسنغال والبنك الافريقي.

وأعرب الجانب السنغالي أيضا عن رغبته أيضا في دعم مصر للتعاون في مجال استيراد الأسمدة النيتروجينية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء على المستوى الفني، لصياغة نقاط التعاون والتواصل مع الجهات المعنية في مصر لتوفير احتياجات السنغال من الأسمدة، فضلا عن استقبال مركز البحوث الزراعية في مصر لوفد فني للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، وتجهيزات المعامل، فضلا عن تكنولوجيات إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية.

والتقى فاروق أيضا ومحمد عبدي حاير، وزير الزراعة والريّ في جمهورية الصومال الاتحادية، لبحث تعزيز التعاون الزراعي المشترك.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في البحوث الزراعية، وخاصة في مجالات التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على الأنشطة الزراعية، فضلا عن التحول الرقمي في مجال الزراعة، والإنتاج الحيواني وتحسين السلالات، كذلك تطوير الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين.

وأكد الوزيران أيضا أهمية العمل على تبادل الخبرات، بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية في مجال الزراعة، خاصة في إدارة الموارد المائية وتحسين إنتاجية المحاصيل ومكافحة الآفات والأمراض، وإرسال خبراء مصر إرسال زراعيين مصريين إلى الصومال لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين الصوماليين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للمزارعين والمتخصصين الصوماليين في مختلف المجالات الزراعية، بالمركز المصري الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

وناقش الجانبان أيضا سبل زيادة انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين، وفرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك على مستوى الفني بالجانبين، لمناقشة هذا الأمر، وإعادة صياغة مذكرات التفاهم اللازمة لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل.

وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.

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