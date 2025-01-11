السياحة والآثار: انتهاء تجهيزات متحف مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:00 مساءً - أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن انتهاء الأعمال بعدد من المناطق بالمتحف وجاري استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية، وذلك استعدادا لتحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف.

افتتاح المتحف المصري الكبير

ووافق مجلس إدارة المتحف المصري الكبير على أيام ومواعيد الفتح الرسمية لـالمتحف المصري الكبير وخاصة مع التشغيل التجريبي الحالي للقاعات الرئيسية به، علي ان يتم تطبيقه اعتبارا من شهر فبراير القادم.

كما أكد مجلس إدارة المتحف المصري الكبير علي انتظام التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولا سيما في أوقات الذروة والاجازات الرسمية بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة متحفية سياحية متميزة للزائرين بالمتحف.

تفقد مراحل تنفيذ الأعمال بالمتحف المصري الكبير

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لتفقد اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به؛ وذلك في إطار الاستعدادات التي تجريها الحكومة حاليا، بمختلف وزاراتها وأجهزتها المعنية، لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته التفقدية اليوم تأتي في إطار متابعة آخر مستجدات الأعمال واللمسات النهائية بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه قريبًا، مؤكدا أن هذا المتحف الذي يعتبر صرحا حضاريا عالميا ينقل للعالم ملخصا عظيما لتاريخ وكنوز الحضارة المصرية القديمة في كيان واحد.

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