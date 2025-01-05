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رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:30 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات.

رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تنوع الاستعمالات المقترحة في إطار المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة ما بين زراعي، وسكني، وصناعي، واستثماري، ولوجستي، وذلك بالنظر لقربها من العديد من المرافق الحيوية، والتي من بينها مطار سفنكس الدولي، وشبكات الطرق الإقليمية، وشبكات ومحطات وسائل النقل الحديثة، فضلا عن تواجد العديد من مشروعات التنمية السياحية، والصناعية في محيطها.   


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمدينة سفنكس الجديدة، موضحا أنه يتضمن خمس قطاعات بمساحة إجمالية تتخطي الـ 73 ألف فدان، كما أنه يشتمل على العديد من الاستعمالات المقترحة للأراضي الموجودة ضمن هذا المخطط، حيث تتنوع هذه الاستعمالات ما بين مناطق عمرانية سكنية، وأخرى سكنية زراعية، ومناطق صناعية، ولوجستية، ومناطق خدمات إقليمية، وغيرها للأنشطة الاستثمارية، منوهًا إلى أنه تم اعتماد المخطط العام لعدد من القطاعات، وما يتضمنه من مشروعات وأنشطة تنموية في مختلف المجالات.

وتناول وزير الإسكان خلال الاجتماع، مستجدات موقف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد لتوفيق الأوضاع.

كما تطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات للبنية الأساسية في نطاق مدينة سفنكس الجديدة، ومعدلات ونسب انجاز هذه المشروعات في قطاعات الطرق، وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق، بما يسهم في سرعة تنمية المدينة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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