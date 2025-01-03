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الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته - أخبار كلمتك

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الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته - أخبار كلمتك

الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف جلساته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:36 صباحاً - يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، بعد غد الأحد، باستعراض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة حول تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية، والبرامج الثقافية، والحرف اليدوية التراثية.

ويستعرض المجلس، خلال جلسة الأحد، طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، و أكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"، والنائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".

كما يستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة"، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية".

ويستعرض المجلس كذلك تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.

وخلال الجلسة ذاتها، يستعرض المجلس تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن:طلبات مناقشة عامة بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي"، و"آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض

المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية والآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية (التعليم ما قبل الجامعي)".

ويواصل المجلس خلال جلسة الاثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسات سابقة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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