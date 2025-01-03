إطلاق اسم السفير شكري فؤاد على الدفعة 57 من الملحقين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 11:36 صباحاً - وجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بإطلاق اسم السفير شكري فؤاد، على الدفعة 57، أحدث الدفعات بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وفاء لإسهام السفير الراحل الكبير في العمل الدبلوماسي، ودوره الأساسي في قيادة عملية التحديث الشاملة وإعادة هيكلة وزارة الخارجية في مطلع التسعينات من القرن الماضي، فضلاً عن دوره المؤسس في إدارة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية.

يأتي ذلك امتداداً للتقليد المعمول به في معهد الدراسات الدبلوماسية بإطلاق أسماء كبار رموز العمل الدبلوماسي المصري على الدفعات الملتحقة بالمعهد.