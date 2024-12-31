رئيسة قومي المرأة: النيابة الإدارية تتصدر الهيئات القضائية في تمثيل المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها.

وأشار المجلس في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن ذلك جاء خلال لقائها المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد كرئيسة للمجلس.

وأعربت أمل عمار عن خالص سعادتها وشكرها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بأنها كانت عضوة بالهيئة على مدار 13 عاماً شهدت خلالها جهوداً حثيثة لتعزيز تمكين المرأة، مؤكدة استمرار التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة والتعاون المثمر والمتواصل بين الهيئة والمجلس في عدة مجالات، متمنياً لرئيسة المجلس كل التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وفي ختام اللقاء، قامت المستشارة أمل عمار بتسليم درع المجلس إلى المستشار عبد الراضي صديق تقديرًا لجهود الهيئة في ملف تمكين المرأة، وقام المستشار عبد الراضي صديق بتسليم درع الهيئة إلى المستشارة أمل عمار تقديرًا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة.

شهد اللقاء المستشارة مروة هشام بركات، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوتا المجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشارة الزهراء كمال خالد مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارة غادة يونس مديرة وحدة قضايا الاستثمار، والمستشارة رشا أحمد عادل عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.