أخبار الطقس.. الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة ودرجات الحرارة «تحت الصفر» في هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس رأس السنة 2025، لافتة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال ساعات النهار، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس

كشفت الأرصاد حالة الطقس في ليلة رأس السنة ، مشيرة إلى تتساقط الأمطار على المحافظات الساحلية بكثافة، وتزيد عن الأمطار الرعدية لأن السحب ركامية، وتمتد الأمطار للمحافظات الداخلية الموجودة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وتكون متوسطة، هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى في يوم الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2025.

وأشارت إلى سبب عدم الاستقرار في الطقس، الذي يرجع إلى تأثر البلاد منذ 4 أيام بمنخفض جوي، يعمل على حدوث اضطرابات في حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

طقس رأس السنة 2025

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل التي تتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية ستكون 10 درجات، وتنخفض إلى 7 درجات في المدن الجديدة و4 درجات في الصعيد وتصل إلى الصقيع في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح في المساء يزيد الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط لتسجيل سرعة الرياح 60 كيلو متر في الساعة ويؤدي لارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار.

ونصحت الراغبين للخروج ليلا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والكمامة والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة، بسبب سقوط الأمطار.

طقس رأس السنة

يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 11 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 17 11 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 17 09 دمياط 18 10 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 09 السويس 17 09 العريش 18 07 رفح 17 07 رأس سدر 21 09 نخل 16 02 كاترين 10 - 01 الطور 18 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 20 13 الإسكندرية 18 11 العلمين 17 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 21 12 سفاجا 20 12 مرسى علم 21 13 شلاتين 24 14 حلايب 22 15 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 08 بني سويف 17 07 المنيا 18 06 أسيوط 17 06 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 21 09 أسوان 20 09 الوادي الجديد 19 07 أبو سمبل 20 10