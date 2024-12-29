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زاهي حواس يعلن عن كشف أثرى ضخم بالهرم في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

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زاهي حواس يعلن عن كشف أثرى ضخم بالهرم في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

زاهي حواس يعلن عن كشف أثرى ضخم بالهرم في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - زاهي حواس، كشف الدكتور زاهي حواس عالم الاثار والمصريات، عن أهم اكتشاف أثرى سيتم الإعلان عنه خلال عام 2025.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وقال زاهي حواس خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” في سنة 2025 لدينا أهم حدث ثقافي في العالم كله وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وهناك اتجاه لافتتاحه في إبريل واتجاه اَخر لافتتاحه في مايو، واتمنى افتتاحه في إبريل لإرتباطي بالسفر إلي أمريكا.

 

كشف مومياء الملكة نفرتيتي

وأكد أنه سيتم الكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي وإبنتها، وسيتم الكشف لأول مرة عن كيف مات الملك توت عنخ اَمون.

زاهي حواس: استرداد 12 ألف قطعة أثرية مُهربة منذ عام 2002

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

اكتشاف الهرم في سقارة

ولفت زاهي حواس: خلال عام 2025 سيتم الكشف عن هرم في سقارة وهو ما كنا نبحث عنه، خلال الفترة الماضية. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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