6 مليارات دولار انخفاضا بإيرادات قناة السويس في 2024 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات عبور السفن من القناة بدءًا من يناير إلي ديسمبر 2024 شهدت انخفاضا بنسبة تصل الي 61%.

انخفاض إيرادات قناة السويس

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":بعدما حققت قناة السويس إيرادات وصلت الي 10 مليارات و250 مليون دولار في 2023 حققنا خلال العام الحالي 2024 إيرادات بلغت 4 مليارات دولار فقط.

رئيس قناة السويس يكشف عن انخفاض كبير في عبور السفن خلال 2024 أسامة ربيع: نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى

عبور السفن من رأس الرجاء الصالح

وأضاف: أن معظم السفن تعبر من خلال رأس الرجاء الصالح خوفا من الاضطرابات الموجودة في البحر الأحمر، وهو ما أثر على إيرادات قناة السويس العام الجاري.

خدمات حديثة في قناة السويس

ولفت: قناة السويس تعمل على مدار الـ24 ساعة رغم انخفاض عدد السفن العابرة، وقدمنا خدمات حديثة مثل خدمة الإنقاذ وإصلاح السفن، وتعاملنا مع سفينة يونانية تعرضت لإصابة بصاروخ من الحوثيين وقمنا بسحبها لترسانة الصيانة.



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