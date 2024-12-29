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استعدادا لانتخابات برلمان 2025.. حزب أبناء مصر يعقد أولى جلساته الحوارية (صور) - أخبار كلمتك

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استعدادا لانتخابات برلمان 2025.. حزب أبناء مصر يعقد أولى جلساته الحوارية (صور) - أخبار كلمتك

استعدادا لانتخابات برلمان 2025.. حزب أبناء مصر يعقد أولى جلساته الحوارية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:46 مساءً - عقد حزب أبناء مصر، أولى جلساته الحوارية استعدادًا لانتخابات برلمان 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين ومناقشة القضايا الوطنية المهمة، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته الجلسات التحضيرية السابقة للحوار الوطني.

شهد فعاليات أولى الجلسة الحوارية حضور كلامن: المهندس مدحت بركات، رئيس الحزب، والدكتورة رحاب غزالة، أمينة أمانة المرأة المركزية، والدكتور محمد والي، الأمين العام للحزب، وإيهاب وهبي، مساعد الأمين العام، وعددًا من قيادات وأعضاء الحزب بالمركزية والمحافظات.

يُذكر أن الحزب، برئاسة المهندس مدحت بركات، كان له دور فعّال في تنظيم جلسات الحوار الوطني السابقة، والتي ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية والتواصل بين الأحزاب والمواطنين.

جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر
جلسة حزب أبناء مصر

من خلال هذه الجلسات، يستهدف حزب أبناء وضع آليات عمل لمشاركة المواطن في العمل السياسي، والتي تعد أولى حلقات نشر الوعي والفهم بحقوقه وواجبتها اتجاه الوطن، ومن ثم تعريف المواطنين بما يمثل له في حقوق تشريعية وفتح مجال لتأسيس كوادر شبابية قادرة على قيادة سفينة التنمية والبناء

كما يسعى حزب أبناء مصر إلى مناقشة التحديات والقضايا التي تهم المواطنين، ووضع رؤى وحلول تسهم في تحسين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال المشاركة في دائرة اتخاذ القرار في إشارة إلى برلمان 2025.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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