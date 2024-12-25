البيئة: إطلاق 6 حزم استثمارية لتعزيز الاقتصاد الأخضر في عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق 6 حزم استثمارية جديدة خلال عام 2024 تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.

حزم استثمارية واعدة

وتتضمن الحزم الاستثمارية الجديدة مجموعة متنوعة من المشاريع التي تستهدف الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتشمل:

إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل

إنتاج الوقود البديل من مخلفات البلدية

إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

إنتاج زيوت الجوجوبا والتين الشوكي للاستخدام في الصناعات الطبية

إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية.

إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، وهي مادة تستخدم في العديد من الصناعات.

وأوضحت وزارة البيئة أنه تم إعداد دراسات جدوى شاملة لهذه الحزم الاستثمارية، وتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على المشاركة في هذه المشاريع.

أهداف الحزم الاستثمارية

وتهدف هذه الحزم الاستثمارية إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

الحفاظ على البيئة من خلال تقليل حجم النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المخلفات إلى موارد قيمة، وستساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، كما ستساهم هذه المشاريع في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأيضا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.

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